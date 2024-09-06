J2清水は6日、U―18日本代表MF嶋本悠大（大津高3年）が来季新加入すると発表した。熊本県出身の嶋本は、8月に静岡で開催されたSBS杯でも日本代表の主力として活躍。本職はボランチだがトップ下などでもプレーできる、世代屈指のプレーヤーとして注目を集めていた。嶋本はクラブを通じ「幼い頃からの夢だったプロサッカー選手を清水というクラブでスタートできることを大変うれしく思います。1日でも早く清水のエンブレムを背負