Farah Master[香港 ６日 ロイター] - 超大型台風１１号（ヤギ）は６日午後に中国南部沿岸を直撃すると予想されており、海南省や広東省、香港、マカオでは航空便の多くが欠航となっている。香港とマカオ、広東省珠海を結ぶ主要橋も通行止めとなっている。金融センター香港では、証券取引所が閉鎖し、学校は休校となっている。台風１１号は今週初めにフィリピン北部を直撃してから勢力が２倍以上に強まり、６日午後には海南省文