バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「聖闘士聖衣神話EX パンドラ」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年4月発送予定。2025年4月発送予定「聖闘士聖衣神話EX パンドラ」(15,400円)『聖闘士星矢』のアクションフィギュアシリーズ「聖闘士聖衣神話EX」に「パンドラ」が登場する。本体に加えて、槍やハープセット一式といった劇中シーンを再