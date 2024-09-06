「ｅｖｅｒｙ．しずおか」で毎週火曜日にお送りしている「キラキラクッキングプラス」。なんと今月は、いつものキッチンスタジオを飛び出して、料理の食材を探しに外へ出かけています！創作中華の巨匠・五十嵐美幸先生とまず向かったのは、静岡県掛川市にある「キウイフルーツ・カントリーＪａｐａｎ」。東京ドーム約３個分の敷地内で約８０種類のキウイフルーツを栽培する日本最大級のキウイ農園です。ブドウのように小さなベ