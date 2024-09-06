５日にテレビ朝日系で放送された「２０２６ＦＩＦＡワールドカップ最終予選・日本×中国」（午後７時３３分〜９時４０分）の世帯平均視聴率が関東地区で１６・０％を記録したことが６日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は１０・０％。試合が終了した午後９時３６分、世帯１９・５％、個人１２・２％の瞬間最高視聴率をマークした。ＦＩＦＡランク１８位の日本が同８７位の中国とホームで対戦。７―０で勝利し、