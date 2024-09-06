「５０―５０」のＸデーは…。ドジャース・大谷翔平投手（３０）が史上初の５０本塁打、５０盗塁をいつ達成するのか、５日（日本時間６日）の米データ分析サイト「ファングラフス」が占っている。４４本塁打、４６盗塁としている大谷には前人未到の大台到達まで残り２２試合で６本塁打と４盗塁が必要だ。同サイトが独自の算出方法で導き出した最速の達成日は、本拠地のドジャー・スタジアムで行われる１１日（同１２日）のカブス