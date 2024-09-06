米株価指数先物時間外取引下落、ナスダック0.8%安米雇用統計警戒 東京時間10:12現在 ダウ平均先物SEP 24月限40789.00（-40.00-0.10%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5490.75（-21.50-0.39%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限18801.75（-161.75-0.85%）