観山湖公園でカヤノボリを撮影中国貴州省貴陽市8月29日、観山湖公園で撮影したカヤノボリ。（貴陽＝新華社配信/郭連友）【新華社貴陽9月6日】中国貴州省貴陽市の観山湖公園でこのほど、カヤノボリがカメラに捉えられた。観山湖公園でカヤノボリを撮影中国貴州省貴陽市8月29日、観山湖公園で撮影したカヤノボリ。（貴陽＝新華社配信/郭連友）観山湖公園でカヤノボリを撮影中国貴州省貴陽市8月29日、観山湖公園で撮影したカ