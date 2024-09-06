午前１０時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は６１３、値下がり銘柄数は９５２、変わらずは７８銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、小売、その他製品、精密機器など。値下がりで目立つのは鉄鋼、機械、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS