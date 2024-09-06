【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■新メンバー、エミリー・アームストロングとコリン・ブリテンを迎えたニューアルバム『FROM ZERO』は11月15日リリース決定！ リンキン・パーク（LINKIN PARK）が7年ぶりとなる新曲「The Emptiness Machine」を9月6日に配信。メンバーのジョー・ハーン自ら監督を務めたMVも公開した。 今回の再始動にあたり、マイク・シノダ、ブラ