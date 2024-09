Bleeping Computerは9月4日(米国時間)、「Hackers inject malicious JS in Cisco store to steal credit cards, credentials」において、米シスコシステムズの公式オンラインストア「Cisco Merchandise Store」に悪意のあるJavaScriptが設置されていたと報じた。同ストアはCiscoブランドのアパレル、アクセサリーなどを販売するギフトショップ。Hackers inject malicious JS in Cisco store to steal credit cards, credentials○