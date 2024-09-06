Emma-Victoria FarrJohn O'DonnellAlexandra Schwarz-Goerlich[フランクフルト／ウィーン５日 ロイター] - オーストリア銀行大手ライファイゼン・バンク・インターナショナル（ＲＢＩ）は５日、ロシア事業の売却計画が現地裁判所によって阻止されたと発表した。欧米諸国にはＲＢＩの撤退はロシアとの関係遮断の試金石。今回の法的措置によってロシアと西側の対立は一段と激しくなった。ＲＢＩは、ロシアが２０２２年２月