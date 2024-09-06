アイドルグループ・乃木坂46のBlu-ray＆DVD『MIZUKI YAMASHITA GRADUATION CONCERT』（10月2日発売）のジャケットアートワークが公開された。【画像】山下美月が儚くて美しい…ジャケットアートワーク全6種一覧今回の完全生産限定盤は、満月を模したくり抜き加工が施された豪華仕様となっており、ジャケットには「MIZUKI YAMASHITA」のロゴが星座を模したデザインで配置されている。公演内で「月に帰ります」と宣言し、空へ