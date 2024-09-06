ステージでパフォーマンスを行うリッチ・ホーミー・クワンさん＝２０２２年、米アトランタ/Prince Williams/WireImage/Getty Images（ＣＮＮ）２０１３年のヒット曲「ＴｙｐｅｏｆＷａｙ」で知られる米ラップ歌手のリッチ・ホーミー・クワン（本名デクワンテス・デボンテイ・ラマー）さんが５日、米ジョージア州アトランタ市内の病院で死亡した。３３歳だった。同州フルトン郡検視局が明らかにした。検視官によると、６日には