東京都渋谷区の路上で、女性を切りつけてけがをさせたとして、警視庁代々木署は6日、中国籍で住所・職業不詳の男性（19）を傷害容疑で現行犯逮捕したと発表した。男性は「人を殺したくてやった」と容疑を認めているという。＜写真で見る＞社会に衝撃を与えた事件逮捕容疑は5日午後11時25分ごろ、渋谷区代々木3の路上で、20代女性の後頭部を包丁で切りつけ、けがをさせたとしている。女性は救急搬送されたが、命に別条はない。