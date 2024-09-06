9月7日に中山競馬場で行われる、第9回紫苑ステークス(3歳・牝・GII・芝2000m)の枠順が6日確定した。 古馬相手のクイーンSで2着に入ったボンドガール(牝3、美浦・手塚貴久厩舎)は7枠11番、北海道で2連勝してここへ臨むエラトー(牝3、栗東・上村洋行厩舎)は5枠7番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。 ( )内は性齢、騎手・調教師 1-1 ミアネーロ(牝3、津村明秀・林徹)2-2 バランス