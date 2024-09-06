日本相撲協会は６日、東京・両国国技館で秋場所（８日初日）の取組編成会議を開き、横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜）が休場すると発表した。照ノ富士は左膝に痛みを抱え、持病の糖尿病も悪化させていた。８月の夏巡業では途中離脱して都内で治療を受けていた。横審の稽古総見も欠席した。これで横綱に昇進してから１９場所目で１１度目の休場。審判部の高田川部長は「巡業の後半に膝を痛めたと聞いている。血糖値も高いという。中