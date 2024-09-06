第２回若武者賞・Ｓ３は５日、川崎競馬場で２歳馬８頭が１５００メートルを争った。快速を生かして先手を奪ったベアバッキューン（町田直）が直線でリードを広げ、後続に影をも踏ませない逃走劇でゴールドモーニンに９馬身差をつけて優勝。単勝１・１倍という圧倒的な支持に応え、デビュー３連勝で重賞タイトルを手にした。１、２着馬には鎌倉記念・Ｓ２（１０月９日、川崎）への優先出走権が与えられた。電光石火のごとく疾走