◆第３８回セントウルＳ・Ｇ２（９月８日、中京・芝１２００メートル）第３８回セントウルＳの枠順が６日、決定した。５月のヴィクトリアマイルを１４番人気で制したテンハッピーローズ（牝６歳、栗東・高柳大輔厩舎、父エピファネイア）は、６枠１２番から新馬戦（１着）以来となるスプリント戦に挑む。メンバー中、唯一のスプリントＧ１馬ママコチャ（牝５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は８枠１８番から秋の始動戦を迎