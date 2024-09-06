韓国ガールズグループ「ＩＶＥ（アイブ）」が日本コンサート界の象徴とも言える東京ドームで初公演を行う中で、日本現地の新聞１面を一斉に飾った。５日、所属事務所ＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメントによると、日刊スポーツ、東京中日スポーツ、サンケイスポーツ、スポーツ報知など現地メディアがＩＶＥの東京ドーム公演を集中照明する号外を製作した。周辺のコンビニなどに積まれた新聞には「ＩＶＥ東京初降臨！」「ＩＶＥが