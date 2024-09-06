薩摩酒造は8月28日の取締役会で、吉元義久代表取締役副社長が代表取締役社長に昇格。同じく本坊愛一郎代表取締役社長は代表取締役会長に就任した。吉元 義久（よしもと・よしひさ）氏鹿児島市出身。1962年9月20日生まれ。61歳。九州大学農学部食糧科学工学科卒。86年4月サッポロビール入社、20年11月同社退社、同年12月薩摩酒造入社、製造副本部長、21年8月取締役製造本部長、23年8月代表取締役副社長兼製造本部長、24年8月代表取