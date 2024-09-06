神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、2024年9月20日(金)〜10月31日(木)の期間、ハロウィーンイベントを実施！ 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ハロウィーンイベント」  神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、2024年9月20日(金)〜10月31日(木)の期間、ハロウィーンイベントを実施します。2F ミュージアムでは、仮装をしたアンパンマンたちと会えるグリーティングを開催。そ