鉄道の業務用無線を傍受し、無断で動画投稿サイトで公開したとして、愛知県警中村署は名古屋市瑞穂区、無職の男（５２）を、電波法違反容疑で逮捕した。逮捕は４日。県警によると、鉄道無線の公表を同法に違反する行為として摘発するのは、県内で珍しい。公開が確認された無線は、ＪＲ東海、名古屋鉄道、近畿日本鉄道の３社分という。発表によると、男は７月、乗務員と運転指令が鉄道会社の業務用無線を使ってやり取りしている