世界地質遺産「桂林カルスト」を訪ねて中国広西チワン族自治区  【新華社桂林9月6日】中国広西チワン族自治区の「桂林カルスト」がこのほど、「烏達二畳紀（ペルム紀）植被化石産地」（内モンゴル自治区）、「自貢大山鋪恐竜化石群遺跡」（四川省）と共に国際地質科学連合（IUGS）の第2回「世界地質遺産100選」に選ばれた。中国科学院が3日明らかにした。（記者/梁舜、余田、余曈樺）