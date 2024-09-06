ＴＢＳは５日、都内の同局で、２０２４年１０月期の番組改編説明会を実施した。女優・奈緒が主演する１０月スタートのドラマ「あのクズを殴ってやりたいんだ」（火曜、後１０・００）の見どころを戸村光来プロデューサーが語った。今作は「くずキュン♡ガチンコボクシングラブコメディ」と題し、結婚式当日に彼氏に逃げられた女性（奈緒）が、謎の男（玉森裕太）との出会いをきっかけにボクシングを始め、恋もボクシング