松岡茉優（29）が主演するフジテレビ系「ギークス〜警察署の変人たち〜」（木曜午後10時）の第9話が5日放送され、平均世帯視聴率が4・1％（関東地区）だったことが6日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は2・2％。第1話の平均世帯は6・1％、個人3・4％。第2話の平均世帯は5・5％、個人3・0％。第3話の平均世帯は4・8％、個人2・6％。第4話の平均世帯は5・0％、個人2・7％。第5話の平均世帯は4・2％、個人2・2％。第