大韓航空は、長崎〜ソウル/仁川線の運航を10月27日から再開する。月・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材はビジネスクラス8席とエコノミークラス174席の計182席を配置した、エアバスA321neoを使用する。所要時間は長崎発が1時間50分〜2時間、ソウル/仁川発が1時間半。大韓航空は、同路線を2013年3月まで運航しており、約11年半ぶりの運航となる。9月にはチャーター便を運航する。■ダイヤKE798長崎（10：30）〜ソウル/仁川（