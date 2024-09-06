俳優の風間トオルがゲスト出演した「ぽかぽか」（フジテレビ系）で“極貧時代”の衝撃的な食事について明かした。9月2日放送の同番組は「超絶貧乏からスターへ大逆転SP」と銘打ち、風間のほか歌手の仁支川峰子も出演。福岡県の炭鉱地で育った仁支川が天然の山菜を採って食べていたことが明かされると、神奈川県川崎市出身の風間は「俺はあんまり山菜とかも知らなかったので。近くに多摩川があったんで、片っ端から口に入れて、