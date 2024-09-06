茨城県は6日、日本原子力研究開発機構が再稼働を目指す高速実験炉「常陽」の安全対策の工事実施を了解したと明らかにした。地元の大洗町も工事実施を了解するとの書面を機構に手渡しており、事実上、再稼働の容認となる。
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