6日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝143円台前半で取引された。午前10時現在は前日比43銭円高ドル安の1ドル＝143円17〜19銭。ユーロは10銭円高ユーロ安の1ユーロ＝159円10〜14銭。米国で5日に発表された雇用関連指標が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）が大幅に利下げするとの見方から米長期金利が低下した。日米の金利差縮小を材料視した円買いドル売りが優勢となった。日本時間6日夜には米雇用統