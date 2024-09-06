毎月、新たに発売されるビジネス書は約500冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、8月にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サービスの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／charnsitr※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／charnsitr第1位：『脳をしっかり休ませる方法』（茂木健一郎著、三笠書房）第2位：『職場を腐らせる人たち』（片田珠美著、講談社）第3