3か月ぶりのプラスです。夏のボーナス増加やパリオリンピックを背景に7月に2人以上の世帯が消費に使った金額は0.1%増加しました。総務省が発表した7月の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額は29万931円となり、物価の変動を除いた実質で去年7月と比べて0.1%増加しました。プラスになるのは3か月ぶりです。具体的には、▼テレビが74.2%、▼パソコンが44.1%、▼海外パック旅行費が62.6%増加しました。夏のボーナ