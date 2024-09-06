（左から）一穂ミチさん、松永Ｋ三蔵さん、朝比奈秋さん第１７１回芥川賞・直木賞の贈呈式が先月２３日、東京都内で開かれ、３人の受賞者が喜びを語った。「サンショウウオの四十九日」（新潮社）で芥川賞を受けた朝比奈秋さんは、過去に受賞した三島由紀夫賞、野間文芸新人賞と合わせて純文学の新人賞３冠を達成した。にもかかわらず、「拭いきれないインスピレーションとして物語が来ると没頭してしまって、僕が書いているの