9月8日に中山競馬場で行われる、第69回京成杯オータムハンデキャップ(3歳上・GIII・芝1600m)の枠順が6日確定した。 GI連続2着からここへ臨む昨年の最優秀2歳牝馬アスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)は5枠10番、関屋記念2着からここへ臨むディオ(牡5、栗東・辻野泰之厩舎)は2枠4番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。 ( )内は性齢、騎手・調教師 1-1 カテドラル(牡8、荻野極・池添学)1-2