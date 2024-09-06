大谷がオーディオブランド「Beats」と契約ドジャース・大谷翔平投手が4日（日本時間5日）、オーディオブランド「Beats」の公式アンバサダーに就任したことが発表された。今季だけでも数多くの企業との契約が決まり、ファンからは「全身が広告だらけ」「次はどこと契約するんだろう」と注目の声が集まっている。「Beats by Dre Japan」公式X（旧ツイッター）は「大谷翔平選手がBeatsファミリーに加わりました。リスクを恐れずに挑