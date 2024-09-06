若手焙煎士の発見･育成を目指す焙煎大会「1ST CRACK COFFEE CHALLENGE」(1CCC、ファーストクラックコーヒーチャレンジ)の決勝大会が9月13日(金)、東京･渋谷の「東京カルチャーカルチャー」で実施される。同大会は 焙煎機メーカーのギーセンジャパン(ネイビーブルー株式会社)が主催するもの。予選への申込者は約100名で、予選は6月から始まり科学的分析による評価で12名に絞られた。さらに、その中から焙煎大会の国内チャンピオンや