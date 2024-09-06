【PROPLICA 10周年展 -憧れをその手に-】 開催期間：9月6日～10月28日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） 入場料：無料 BANDAI SPIRITSは、直販店「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で9月6日より開催される特別展「PROPLICA 10周年展 -憧れをその手に-」に、「PROPLICA 日輪刀(竈門炭治