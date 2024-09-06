◆第９回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着まで秋華賞の優先出走権）牝馬３冠目となる秋華賞を目指す１３頭の枠順が６日に確定した。デビュー３８年目で初の札幌＆北海道リーディングを獲得した武豊騎手と４戦続けてコンビを組むボンドガール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は７枠１１番から初タイトルを狙う。フラワーＣの覇者ミアネーロ（牝３歳、美浦・林徹厩舎、父ドゥラメ