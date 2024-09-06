美容大国タイNo.1*インフルエンサープロデュースのリップ専門ブランド『Lipit.（リップイット）』が日本上陸！日本上陸第一弾として、溶岩（ラバ）のようにとろける質感で、ガラスコーティングしたかのようなツヤぷる唇を演出する美容液リップ「Lipit.クリッククリック ラバリップ」が発売されます。2024年9月13日（金）より全国のドン・キホーテ、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて、先行発売開始。タイNo.