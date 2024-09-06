元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの宮崎宣子（44）が5日、自身のインスタグラムを更新。昨年誕生した長男と一緒にマカオにお誕生日旅に行ったことを報告した。昨年10月に長男を出産した宮崎。今月4日に45歳の誕生日を迎えた。「マカオにお誕生日旅として行ってきました」とマカオの旅を報告し、「少しだけマカオ旅の投稿が続きます」とつづった。「3泊4日でしたが、時差1時間で子連れでも大丈夫でした」と宮崎。「マ