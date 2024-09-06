今回の鉄フォトは滋賀県大津市と京都市を走る京阪電鉄大津線（京津線・石山坂本線）です。京津線は、京都市営地下鉄・御陵駅を起点にびわ湖浜大津駅までの計７.５キロ。京津電気軌道として１９１２年に開業しました。道路上に線路が敷かれた併用軌道、急勾配・急カーブが連続する逢坂山の府県境越え、京都市中心部を東西に結ぶ地下鉄と、特徴の異なる３区間に対応した８００系が走ります。異なる架線の高さに対応するため大き