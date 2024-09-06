【ワシントン＝田中宏幸】米大統領選の共和党候補、トランプ前大統領は５日、再選されれば政府支出を見直す「政府効率化委員会」を新設し、電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）をトップに起用する方針を明らかにした。ニューヨークで開かれた経済団体のイベントで講演した。トランプ氏は委員会について「連邦政府全体の財務や業務を監査し、抜本的な改革に向けた提言を行う」と説明。設置