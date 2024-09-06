小樽の洋菓子舗｢ルタオ｣から、9月1日より秋の新作スイーツが発売されます。！イチオシは栗のあらゆるおいしさを引き出したケーキ｢モンブランシャルール｣。大粒の栗とマロンペースト、さらに、生地の中にまでぜいたくに栗を使用したマロンケーキです。キャラメルクリームのほろ苦さが絶妙なアクセントに。今しか味わえない、特別なスイーツです。 【ルタオ】モンブランシャルール