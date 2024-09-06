兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会の調査特別委員会（百条委）が6日開かれ、原田剛治・県産業労働部長が前日に証言した内容の一部を訂正した。内部告発した元県西播磨県民局長の男性（7月に死亡）の私的情報について「（当時の）片山安孝副知事から聞いた」と説明を変えた。【まとめ】兵庫知事のパワハラが疑われる主な出来事5日に公開で実施された尋問で原田氏は、元局長