「特撮の神様」と呼ばれる円谷英二氏（1901〜70年）らと共に、昭和の「ゴジラ」シリーズなど東宝特撮映画の黄金期を支えた特撮美術監督、井上泰幸氏（1922〜2012年）の足跡をたどる「井上泰幸のセカイ展」（福岡県古賀市など主催）が7日、出身地・古賀市のリーパスプラザこがで開かれる。井上氏の評価を高めた「空の大怪獣ラドン」（1956年）で破壊される福岡市・天神の旧岩田屋デパート（現パルコ）のミニチュアが精密に再現さ