日々、多くの人が日本と海外を行き来する昨今。【写真】こんなに違いがあったなんて…SNS上では海外まで直行便でいける都道府県とその国を可視化したマップが大きな注目を集めている。この地図を作成したのはジオグラフィック航空アナリストで移動・旅行アナリストのいつかいちくんさん（@itsukaichi_engi）。シェアの面では成田国際空港のある千葉県を筆頭に、東京国際空港のある東京都、大阪国際空港、関西国際空港のある大阪府