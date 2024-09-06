福岡県警八幡西署は6日、北九州市八幡西区のアパートで同日午前2時55分ごろ、入浴中の女性が何者かからスマートフォンで撮影される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人の特徴は不明という。