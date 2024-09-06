[ロンドン ６日 ロイター] - 英金融サービスのロビー団体は６日に公表した報告書で、英国は経済成長を確保するために今後１０年間で１兆ポンド（１兆３０００億ドル）の追加投資が必要になると指摘した。スターマー英首相は７月４日の総選挙に向けた選挙活動で年間２．５％の経済成長を達成する意向だと表明した。この成長率は２００８年の金融危機前から英国が定期的に達成したことのない水準。キャピタル・マーケット・イン