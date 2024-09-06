9月8日に中京競馬場で行われる、第38回セントウルステークス(3歳上・GII・芝1200m)の枠順が6日確定した。 昨年のスプリンターズSを制したママコチャ(牝5、栗東・池江泰寿厩舎)は8枠18番、重賞2連勝中の快速3歳牝馬ピューロマジック(牝3、栗東・安田翔伍厩舎)は7枠13番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。 ( )内は性齢、騎手・調教師 1-1 モズメイメイ(牝4、国分恭介・音無秀孝)1-2 アネゴハ