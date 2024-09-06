香港株式市場超大型台風「ヤギ」接近に伴い午前の取引中止 香港気象庁は超大型台風「ヤギ」接近に伴い、きのう夕方「シグナル8」を発令したが、日本時間10時時点でも維持すると発表。これを受け、香港証券取引所の午前の取引は中止となった。日本時間13時になっても解除されない場合は取引は終日中止となる。